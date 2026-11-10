Офіс уповноваженого Верховної Ради з прав людини працює над організацією ще одного безпечного виїзду мешканців окупованих Олешок та навколишніх сіл Херсонщини.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Лубінець про підготовку нової евакуації з Олешок

За його словами, після проведення першої гуманітарної місії до офісу омбудсмена продовжують надходити звернення від жителів Олешок та Олешківської громади.

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– Люди, які побачили, що механізм безпечного виїзду спрацював, тепер також повідомляють про бажання виїхати на підконтрольну уряду України територію, – додав Лубінець.

Для організації наступного виїзду необхідно узгодити гуманітарні та безпекові умови. Щойно відповідний механізм буде готовий, охочих поінформують про всі необхідні деталі.

Наразі офіс омбудсмена збирає інформацію про кожного, хто планує виїхати: де людина перебуває, який має стан здоров’я, чи здатна самостійно пересуватися, з ким проживає, чи має документи та чи потребує спеціального транспорту.

Особливу увагу приділяють людям похилого віку, маломобільним громадянам, людям з інвалідністю, тяжкохворим і сім’ям із дітьми.

Дмитро Лубінець наголосив, що наступна ініціатива охоплюватиме виключно Олешки та навколишні населені пункти.

Заявки на виїзд приймають через WhatsApp, Viber і Telegram за номерами +38 067 717 51 70 та +38 073 719 81 34.

Люди, які вже подавали звернення, мають повідомити, якщо змінилися їхні обставини, зокрема стан здоров’я, місце перебування або контактні дані.

Нагадаємо, режим тиші в окупованих Олешках та інших населених пунктах Херсонської області діяв із 27 жовтня до 1 листопада.

У цей період розмінували дороги та доставили допомогу до міста, де близько 1700 людей залишалися без їжі та ліків. Крім того, провели евакуацію людей через російську Анапу та Білорусь.

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