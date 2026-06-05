Американського актора Джеймса Генді, відомого за ролями у фільмах Джуманджі та Топ Ґан: Меверік, убили в Лос-Анджелесі. Йому був 81 рік.

За даними поліції, смертельних ножових поранень артистові завдав син його коханої. Підозрюваного вже затримали — йому висунуто звинувачення у вбивстві.

Вбивство Джеймса Генді — що відомо

Трагедія сталася вранці 4 червня в районі Тарзана в Лос-Анджелесі. Правоохоронці прибули за викликом після дзвінка до служби 911. Людина, яка телефонувала, заявила: “Я — син людський, я щойно вбив чоловіка гріха”.

Зараз дивляться

На місці поліцейські виявили Джеймса Генді без свідомості на подвір’ї будинку. За даними слідства, він отримав кілька ножових поранень у груди.

Актора терміново доправили до лікарні, однак врятувати його не вдалося.

Невдовзі після цього 44-річний Майкл Гледгілл сам підійшов до правоохоронців і повідомив, що саме його вони шукають. У поліції зазначили, що чоловік проживав у будинку разом зі своєю матір’ю, яка була коханою актора

Що стало причиною нападу, наразі невідомо. Гледгілла заарештували за підозрою у вбивстві. Суму застави встановили на рівні $2 млн.

Правоохоронці зазначили, що, за попередніми даними, йдеться про поодинокий випадок, який не становить небезпеки для громадськості.

Творчий шлях Джеймса Генді

Джеймс Генді народився в Нью-Йорку та протягом кількох десятиліть активно працював у кіно й на телебаченні. За свою кар’єру він зіграв майже 150 ролей.

Актор знімався у серіалах Закон Лос-Анджелеса, Квантовий стрибок, Беверлі-Гіллз: 90210, Район Мелроуз, Західне крило, Закон і порядок, CSI: Нью-Йорк, NCIS, Секретні матеріали та багатьох інших проєктах.

Серед його кіноробіт — фільми Арахнофобія, Лоґан, Тапс та К-9.

Широкій аудиторії Генді найбільше запам’ятався роллю винищувача шкідників у фільмі Джуманджі 1995 року. Останньою великою роботою актора стала стрічка Топ Ґан: Меверік (2022), де він зіграв бармена Джиммі.

Після звістки про смерть колеги та друзі згадали Генді як талановитого характерного актора. Письменник і продюсер Дон Вінслоу назвав його чудовим артистом, а телевізійний оглядач Джей Боббін заявив, що був приголомшений новиною про його смерть.

Нагадаємо, раніше в Лос-Анджелесі висунули обвинувачення Ніку Райнеру — сину режисера Роба Райнера. Слідство вважає, що він убив батька та свою матір Мішель Сінгер Райнер. Подружжя знайшли з численними ножовими пораненнями у власному будинку.

Джерело : PageSix, УНІАН

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.