Військово-морські сили ЗСУ повідомили румунську сторону про морський безекіпажний катер, який втратив керування внаслідок впливу російських засобів радіоелектронної боротьби.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий.

ВМС ЗСУ повідомили Румунію про втрату контролю над БЕК

– Військово-морські сили України своєчасно поінформували румунську сторону про морський безпілотник, який втратив керування через російське радіоелектронне придушення, – написав він у мережі Х.

За словами Тихого, відповідні органи України та Румунії перебувають у тісному контакті щодо інциденту. Ситуація перебуває під контролем, безпека в регіоні забезпечена.

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Речник МЗС додав, що завдяки ефективній координації вдалося вжити необхідних заходів для запобігання шкоди цивільному населенню.

Він наголосив, що повномасштабна агресія Росії становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону.

– Ефективна координація є ключовою для пом’якшення її наслідків для сусідніх країн, – зауважив Тихий.

Що відомо про вибух у порту Констанца

Раніше ВМС ЗСУ повідомили, що в румунському порту Констанца стався вибух унаслідок інциденту з українським морським безекіпажним катером.

БЕК втратив керування внаслідок впливу російських засобів радіоелектронної боротьби.

Морський безекіпажний катер ВМС ЗС України виконував завдання в Чорноморській операційній зоні, однак втратив керування та опинився поблизу узбережжя Румунії.

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