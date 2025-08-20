Укр Рус
Укр Рус
Популярні
Коли будуть виплати до Дня Незалежності у 2025 році ветеранам та пенсіонерам
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: на якому місці Україна після третього туру відбору
Деякі отримають відстрочку: підтримано закон щодо педагогів та здобувачів освіти
Забули у принтері: на Алясці знайшли документи із деталями саміту Трампа і Путіна
Пояснюємо
Найбільші виплати до Дня Незалежності у 2025 році: хто отримає 3 100 грн
Валентина Летяк, редакторка стрічки
2 хв.

На Полтавщині сьогодні помилково оголосили радіаційну загрозу: відома причина

гучномовець, тривога
Фото: Unsplash

У Полтавській області вранці 20 серпня під час повітряної тривоги помилково попередили про радіаційну загрозу.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Радіаційна загроза у Полтавській області була помилковою

За його словами, у ситемі оповіщення просто стався збій.

Зараз дивляться

– Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза, – пояснив Когут.

На сторінці глави ОВА сьогодні о 04:32 з’явилося повідомлення про нібито радіаційну загрозу для Миргородського району Полтавської області. Проте о 04:34 (через 1 хвилину 34 секунди) ця небезпека була скасована.

За даними Повітряних сил ЗСУ, на той момент на території області спостерігався рух ударних безпілотників у напрямку Миргорода.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 274-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Читайте також
РФ атакувала Україну балістичними Іскандерами та 93 дронами: що вдалося збити
ппо шахед війна

Пов'язані теми:

атака дронамиВійна в УкраїніПолтавська областьРадіація
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

Завантаження

Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь