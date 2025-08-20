На Полтавщині сьогодні помилково оголосили радіаційну загрозу: відома причина

У Полтавській області вранці 20 серпня під час повітряної тривоги помилково попередили про радіаційну загрозу.

Про це повідомив керівник Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Радіаційна загроза у Полтавській області була помилковою

За його словами, у ситемі оповіщення просто стався збій.

Зараз дивляться

– Сьогодні під час повітряної тривоги через чергові атаки ворожих БпЛА у системі оповіщення стався збій і замість повітряної тривоги помилково була оголошена радіаційна загроза, – пояснив Когут.

На сторінці глави ОВА сьогодні о 04:32 з’явилося повідомлення про нібито радіаційну загрозу для Миргородського району Полтавської області. Проте о 04:34 (через 1 хвилину 34 секунди) ця небезпека була скасована.

За даними Повітряних сил ЗСУ, на той момент на території області спостерігався рух ударних безпілотників у напрямку Миргорода.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 274-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.