РФ атакувала Україну балістичними Іскандерами та 93 дронами: що вдалося збити

У ніч на 20 серпня (із 19:30 19 серпня) росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та запустили 93 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори.

Про це йдеться у зведенні командування Повітряних сил ЗСУ.

Повітряна атака на Україну 20 серпня

Балістику ворог запустив з території окупованого Криму, а дрони — з районів населених пунктів: Шаталово, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ та з мису Чауда, що в Криму.

Зараз дивляться

Станом на 09:00 протиповітряна оборона збила/подавила балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори на Півночі та Сході України.

Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних дронів на 20 локаціях.

Нагадаємо, що вночі 20 серпня російські військові масовано атакували дронами місто Охтирка, що на Сумщині. Ворог поцілив у приватну житлову забудову. На жаль, щонайменше 14 цивільних, серед яких троє маленьких дітей, дістали поранення.

За даними прокуратури Сумської області, ворог атакував Охтирку 15 безпілотниками.

Також вночі ворог вдарив дронами по Ізмаїлу. Вибухами пошкоджена припортова інфраструктура, зокрема паливно-енергетичний обʼєкт. Підрозділи ДСНС ліквідовують пожежу.

Наразі відомо про одну постраждалу людину.

Джерело : Повітряні сили ЗСУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.