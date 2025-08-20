Укр Рус
Ірина Гамалій, редакторка сайту
2 хв.

Вибухи в Чернігові 21 серпня: що відомо

обстріл-дснс-київ
Фото: ДСНС

Вибухи в Чернігові пролунали у ніч на 21 серпня. Про це повідомили українські журналісти, які перебувають у місті.

Вибухи в Чернігові 21 серпня: що відомо

Вибухи в Чернігові сьогодні пролунали під час повітряної тривоги.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомляли про групу Шахедів, що прямують із Сумщини в напрямку Чернігівщини та Полтавщини.

Нагадаємо, ввечері 20 серпня пролунали вибухи в Києві. Столицю атакували ворожі дрони.

Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

У ніч на 20 серпня ворог атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та запустив 93 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори.

Станом на ранок протиповітряна оборона збила/подавила балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори на Півночі та Сході України.

Війна в УкраїніВибухЧернігів
