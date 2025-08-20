Вибухи в Києві 20 серпня: що відомо

Вибухи в Києві пролунали ввечері середи, 20 серпня. Столиця перебуває під атакою ворожих дронів.

Вибухи в Києві 20 серпня: які наслідки

Вибухи в Києві сьогодні пролунали під час повітряної тривоги.

– У столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях, – написав мер Віталій Кличко.

У КМВА додали, що Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над Києвом.

Жителів столиці закликали залишатися в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги.

О 22:37 у Києві було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БпЛА.

Нагадаємо, в ніч на 20 серпня ворог атакував Україну двома балістичними ракетами Іскандер-М та запустив 93 ударні дрони типу Shahed і безпілотники-імітатори.

Станом на ранок протиповітряна оборона збила/подавила балістичну ракету Іскандер-М та 62 ворожі БпЛА типу Shahed і дрони-імітатори на Півночі та Сході України.

Ворожу атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних дронів на 20 локаціях.

