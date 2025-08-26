Укр Рус
Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
2 хв.

Нічна атака на Україну 26 серпня: РФ запустила майже 60 дронів

Атака дронів у Росії
Фото: Факти ICTV

У ніч на 26 серпня (із 19:00 25 серпня) Росія атакувала Україну 59 ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака дронами 26 серпня: результати роботи ППО

Запуски безпілотників здійснювалися з напрямків Курська, Шаталово, Брянська та Приморсько-Ахтарська.

Відбивати повітряний напад залучалися зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряна оборона збила або подавила 47 ворожих БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів різних типів на Півночі та Сході країни.

Водночас зафіксовано влучання 12 безпілотників у 9 локаціях.

Раніше повідомлялося, що внаслідок вибухів у Сумах пошкоджено складські приміщення.

Також сталася пожежа у нежитловій будівлі.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 280-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

