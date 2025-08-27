Російська армія атакувала об’єкти енергетичної та газотранспортної інфраструктури в шести областях України.

Про це повідомило Міністерство енергетики України у своєму Telegram-каналі.

Атака РФ на енергетику України

У ніч проти 27 серпня російські війська завдали чергового масованого удару дронами по цивільній інфраструктурі України.

Цілеспрямованих руйнівних ударів зазнали об’єкти енергетичної та газотранспортної систем у шести областях України – на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі.

У Міненерго повідомили, що триває оцінка завданої шкоди. На місці влучань працюють аварійні та рятувальні служби.

Близько першої години ночі в Сумах удар дрона пошкодив обладнання на одній із ключових підстанцій, через що без світла залишилася значна частина міста та промислові об’єкти. На Полтавщині росіяни атакували об’єкти газотранспортної системи, спричинивши серйозні пошкодження.

Енергетики і газовики докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення енерго- та газопостачання.

Атака по збагачувальній фабриці ДТЕК

У ДТЕК повідомили, що вночі росіяни вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині. Внаслідок атаки зруйновано будівлю, а обладнання серйозно пошкоджено.

Там додали, що співробітники, які працювали на зміні, вціліли. Рятувальники приборкали пожежу.

Росіяни не вперше масштабно атакували це підприємство, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України. Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи.

Вчора Росія вдарила по шахті ДТЕК. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще троє осіб дістали поранення.

