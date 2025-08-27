Сьогодні зранку пролунали вибухи у Краматорську, що на Донеччині. Росіяни тричі вдарили по місту ударними дронами.

Про це повідомляє Краматорська міська рада.

Вибухи у Краматорську сьогодні, 27 серпня: що відомо

За даними Краматорської міської ради, в період з 10:00 до 10:20 два ворожі безпілотники завдали удару по приватному сектору та лікарняному містечку. Наразі відомо про одну поранену людину – стан важкий.

Зараз дивляться

Об 11:00 Краматорська громада зазнала третього удару дронами. Вибухи пролунали у приватному секторі.

На місцях влучань працюють усі екстрені служби, встановлюються наслідки ворожих атак.

Нагадаємо, що 17 липня росіяни завдали масованого удару по Краматорську. Ворог атакував приватний сектор, багатоповерхові будинки та цивільну інфраструктуру. Одна людина дістала поранень.

31 липня вдень росіяни обстріляли центр Краматорська – снаряд влучив у п’ятиповерхівку. Тоді загинула одна людина, ще 11 постраждали.

22 серпня окупанти скинули на територію Краматорської громади 41 керовану авіабомбу. Унаслідок вибухів пошкоджено 46 приватних та п’ять багатоквартирних будинків. Повністю зруйновано або частково пошкоджено вісім приватних будинків. Побило лінії електропередачі, зв’язку й інтернету.

Від вибухів у Краматорську поранення дістали три людини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 281-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Краматорська міська рада

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.