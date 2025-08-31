Вибухи у Ніжині: місто без світла та води після атаки дрона
Уранці 31 серпня російські війська атакували Ніжин у Чернігівській області.
Ударний дрон влучив у підприємство критичної інфраструктури. Місто залишилося без води та світла.
Вибухи у Ніжині: наслідки
Як пише Суспільне, вибухи у Ніжині чули приблизно о 9-й ранку.
У Ніжинській міській раді повідомили, що влучання сталося в об’єкт критичної інфраструктури на території громади.
За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих. Внаслідок падіння БпЛА пошкоджено лінії електропередач. У місті тимчасово відсутнє світло та водопостачання.
У міськраді додали, що у зв’язку з відсутністю електропостачання, водопостачання забезпечуватиметься генераторами за таким графіком:
- ранок – з 10:00 до 12:00;
- якщо до вечора електропостачання не відновиться, то увечері – з 17:00 до 21:00.
Жителів Ніжина просять терміново зробити запаси води.
Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що станом на 10:30 електропостачання міської лікарні, об’єктів місцевого водоканалу відновлені.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 285-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.