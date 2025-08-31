Уранці 31 серпня російські війська атакували Ніжин у Чернігівській області.

Ударний дрон влучив у підприємство критичної інфраструктури. Місто залишилося без води та світла.

Вибухи у Ніжині: наслідки

Як пише Суспільне, вибухи у Ніжині чули приблизно о 9-й ранку.

У Ніжинській міській раді повідомили, що влучання сталося в об’єкт критичної інфраструктури на території громади.

За попередньою інформацією, обійшлося без потерпілих. Внаслідок падіння БпЛА пошкоджено лінії електропередач. У місті тимчасово відсутнє світло та водопостачання.

У міськраді додали, що у зв’язку з відсутністю електропостачання, водопостачання забезпечуватиметься генераторами за таким графіком:

ранок – з 10:00 до 12:00;

якщо до вечора електропостачання не відновиться, то увечері – з 17:00 до 21:00.

Жителів Ніжина просять терміново зробити запаси води.

Голова Чернігівської ОВА В’ячеслав Чаус повідомив, що станом на 10:30 електропостачання міської лікарні, об’єктів місцевого водоканалу відновлені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 285-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

