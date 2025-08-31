Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Вибух у Дніпрі пролунав після попередження про балістику
Зранку пролунав вибух у Дніпрі.
Про це повідомляють місцеві жителі у соцмережах.
Вибух у Дніпрі сьогодні, 31 серпня: що відомо
Перед вибухом у Дніпрі Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом балістичного озброєння.
Наразі немає офіційної інформації про наслідки вибуху у Дніпрі. Над містом працюють розвідувальні БпЛА.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 285-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
