ЗСУ звільнили селище Новоекономічне на Донеччині
Сили оборони України звільнили селище Новоекономічне поблизу міста Мирноград у Донецькій області.
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
ЗСУ звільнили селище Новоекономічне: що відомо
Селище звільнили штурмові групи полку Скеля ЗСУ.
— Два тижні знадобилося для того, щоб поступово, крок за кроком, пройти кожну вулицю. Вночі заведення груп, виявлення противника, скоординований штурм і зачистка. 31 серпня в центрі населеного пункту було піднято наш прапор, – зазначається у повідомленні Генштабу.
Генштаб також опублікував відео встановлення державного прапора України у звільненому селищі.
Звільнення Новоекономічного має стратегічне значення, адже саме через це селище російські окупанти нещодавно намагалися прорватися безпосередньо в Мирноград.
За даними DeepState, ворог використовував бронетехніку, включно з МТЛБ, але зазнав втрат і не зміг просунутися.