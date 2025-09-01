Сили оборони України звільнили селище Новоекономічне поблизу міста Мирноград у Донецькій області.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

ЗСУ звільнили селище Новоекономічне: що відомо

Селище звільнили штурмові групи полку Скеля ЗСУ.

— Два тижні знадобилося для того, щоб поступово, крок за кроком, пройти кожну вулицю. Вночі заведення груп, виявлення противника, скоординований штурм і зачистка. 31 серпня в центрі населеного пункту було піднято наш прапор, – зазначається у повідомленні Генштабу.

Генштаб також опублікував відео встановлення державного прапора України у звільненому селищі.

Звільнення Новоекономічного має стратегічне значення, адже саме через це селище російські окупанти нещодавно намагалися прорватися безпосередньо в Мирноград.

За даними DeepState, ворог використовував бронетехніку, включно з МТЛБ, але зазнав втрат і не зміг просунутися.

