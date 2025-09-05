Поліціянти затримали 15-річного підлітка, який планував напад на учнів однієї зі шкіл Закарпаття.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Поліція попередила напад на школу

Сьогодні вранці 5 вересня співробітники Головного управління Нацполіції у Закарпатській області отримали оперативну інформацію від британських колег про можливий збройний напад на одну зі шкіл області. Відео із погрозами в іноземній соцмережі опублікував один із користувачів.

За результатами оперативної роботи поліціянтам вдалося встановити особу користувача та місце його дислокації — Закарпатська область, Тячівський район, селище Буштино.

До школи одразу відправили правоохоронців.

За словами Ігоря Клименка, 15-річного учня затримали, коли він намагався зайти до школи з ножами у рюкзаку.

– У результаті – напад попереджено, діти та педагоги – в безпеці. Наразі тривають необхідні слідчі дії, – розповів міністр.

За попередніми даними, підліток планував напасти на учнів і транслювати це у соцмережі. На місце прибула мама хлопця.

Слідчі кваліфікують дії підлітка як підготовку до вчинення теракту та незаконне поводження зі зброєю — ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 та ч. 2 ст. 263 Кримінального кодексу України.

