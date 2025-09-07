Нічна атака на Україну: РФ застосувала 805 дронів та 13 ракет
Під час нічної атаки Україну російські війська обстріляли 818 засобами повітряного нападу.
Про це вранці 7 вересня повідомили в командуванні Повітряних сил ЗСУ.
Нічна атака на Україну: що відомо
Під час нічної атаки на Україну, що почалася з 17:00 6 вересня та триває досі, армія РФ завдала комбінованого удару, застосувавши безпілотники та ракети наземного базування, зокрема:
- 805 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів (запущені з напрямків Курська, Брянська, Міллерово, Орла, Шаталово, Приморсько-Ахтарська, а також Гвардійського та мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму;
- дев’ять крилатих ракет Іскандер-К (запущені з Курської області РФ);
- чотири балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 (запущені з тимчасово окупованого Криму).
Авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України збили (приглушили) 751 повітряну ціль:
- 747 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів;
- чотири крилаті ракети Іскандер-К.
Зафіксовано влучання дев’яти ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях.
Збиті цілі чи їхні уламки впали на восьми локаціях.
Наразі в повітряному просторі залишається ще кілька ворожих дронів. Тож у Повітряних силах ЗСУ закликають людей не покидати укриттів до відбою.