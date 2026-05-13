Супутниковий центр ЄС залучать до моніторингу перемир’я в Україні — Каллас
- Євросоюз планує залучити свій Супутниковий центр для моніторингу припинення вогню в Україні після укладення майбутнього перемир'я.
- Окрім гарантій безпеки, ЄС відстежуватиме російський тіньовий флот та допомагатимуть виявляти схеми обходу санкцій.
Супутниковий центр Європейського Союзу може здійснювати моніторинг припинення вогню у межах гарантій безпеки для України після укладення мирної угоди з Росією.
Про це заявила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас після засідання Ради ЄС з питань безпеки 12 травня.
– Ми просуваємо нашу роботу над безпековими гарантіями ЄС для України, коли буде перемир’я. Це передбачає посилення Супутникового центру ЄС, щоб він також міг надавати підтримку для моніторингу припинення вогню, – стверджує вона.
За словами Каллас, європейські супутники також можуть відстежувати “тіньовий флот” Росії та допомагати запобігати обходу санкцій.
Вона розповіла, що міністри країн Євросоюзу обговорили модернізацію двох навчальних центрів для українських військових.
Віцепрезидентка Єврокомісії подякувала країнам-членам, які вже надали фінансування для цього.