Супутниковий центр Європейського Союзу може здійснювати моніторинг припинення вогню у межах гарантій безпеки для України після укладення мирної угоди з Росією.

Про це заявила віцепрезидентка Європейської комісії Кая Каллас після засідання Ради ЄС з питань безпеки 12 травня.

ЄС про моніторинг припинення вогню в Україні

Європейський Союз пропонує моніторинг припинення вогню за допомогою супутників як одну з гарантій безпеки Україні.

– Ми просуваємо нашу роботу над безпековими гарантіями ЄС для України, коли буде перемир’я. Це передбачає посилення Супутникового центру ЄС, щоб він також міг надавати підтримку для моніторингу припинення вогню, – стверджує вона.

За словами Каллас, європейські супутники також можуть відстежувати “тіньовий флот” Росії та допомагати запобігати обходу санкцій.

Вона розповіла, що міністри країн Євросоюзу обговорили модернізацію двох навчальних центрів для українських військових.

Віцепрезидентка Єврокомісії подякувала країнам-членам, які вже надали фінансування для цього.

Джерело : Європейська правда

