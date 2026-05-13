Ломаченко відновить боксерську кар’єру – The Ring
- Василь Ломаченко нібито планує повернення у професійний бокс.
- Українець зацікавлений лише у великих та статусних поєдинках.
- Серед можливих варіантів називають бій із Джервонтою Девісом.
Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко нібито відновить свою кар’єру.
Про це пише видання The Ring з посиланням на власні джерела.
Контракт Ломаченка з Top Rank закінчується 12 травня, і зараз він є вільним агентом.
За даними видання, 38-річний Ломаченко зацікавлений лише у “престижних” поєдинках і не має наміру брати участь у підготовчих боях.
Востаннє боксер виходив на ринг у травні 2024 року, коли нокаутував Джорджа Камбососа в 11-му раунді та завоював титул чемпіона IBF у легкій вазі.
Дворазовий олімпійський чемпіон вів переговори про бій з Джервонтою Девісом восени 2024 року, але мав проблеми зі спиною, що змусило його оголосити про завершення кар’єри в червні минулого року.
Видання стверджує, що Ломаченко зараз почувається краще та планує провести ще кілька поєдинків. Це може включати повторний бій з Девісом.
Також зазначається, що Ломаченко й надалі може співпрацювати з Top Rank.
Василь Ломаченко дебютував у профі в 2013 році. Він є дворазовим олімпійським чемпіоном (золото Ігор-2008 у вазі до 57 кг та Олімпіади-2012 у категорії до 60 кг).
За час професійної кар’єри здобував титули чемпіона світу в напівлегкій, другій напівлегкій і легкій вазі за версіями WBO, WBA Super, WBC, IBF та The Ring.