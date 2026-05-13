Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко нібито відновить свою кар’єру.

Про це пише видання The Ring з посиланням на власні джерела.

Контракт Ломаченка з Top Rank закінчується 12 травня, і зараз він є вільним агентом.

За даними видання, 38-річний Ломаченко зацікавлений лише у “престижних” поєдинках і не має наміру брати участь у підготовчих боях.

Востаннє боксер виходив на ринг у травні 2024 року, коли нокаутував Джорджа Камбососа в 11-му раунді та завоював титул чемпіона IBF у легкій вазі.

Дворазовий олімпійський чемпіон вів переговори про бій з Джервонтою Девісом восени 2024 року, але мав проблеми зі спиною, що змусило його оголосити про завершення кар’єри в червні минулого року.

Видання стверджує, що Ломаченко зараз почувається краще та планує провести ще кілька поєдинків. Це може включати повторний бій з Девісом.

Також зазначається, що Ломаченко й надалі може співпрацювати з Top Rank.

Василь Ломаченко дебютував у профі в 2013 році. Він є дворазовим олімпійським чемпіоном (золото Ігор-2008 у вазі до 57 кг та Олімпіади-2012 у категорії до 60 кг).

За час професійної кар’єри здобував титули чемпіона світу в напівлегкій, другій напівлегкій і легкій вазі за версіями WBO, WBA Super, WBC, IBF та The Ring.

