Уночі РФ атакувала Україну 139 дронами: скільки цілей збила ППО
Уночі проти 13 травня російська армія здійснила атаку на Україну 139 засобами повітряного нападу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
Нічна атака на Україну 13 травня: що відомо
Нічна атака на Україну 13 травня була із застосуванням 139 ударних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів Пародія.
Запуски здійснювалися з території Росії — з районів Курська, Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також з мису Чауда, що знаходиться на тимчасово окупованій території Криму.
— Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — йдеться у повідомленні.
Загалом українська ППО знищила або приглушила 111 ворожих дронів на Півночі, Півдні та Сході країни.
Водночас зафіксовано 20 влучань ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих безпілотників та їхніх уламків ще на чотирьох локаціях.
У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що атака на Україну триває, адже в повітряному просторі залишаються десятки ворожих дронів. Громадян закликали дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, вранці, 13 травня, пролунали вибухи у Дніпрі.
Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування безпілотників.
Водночас очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа зазначав, що вибухи у Дніпрі, які місцеві жителі чули сьогодні вранці, — це робота сил протиповітряної оборони.
Фото: Повітряне командування Південь