Уночі проти 13 травня російська армія здійснила атаку на Україну 139 засобами повітряного нападу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 13 травня була із застосуванням 139 ударних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, Гербера, Італмас та дронів-імітаторів Пародія.

Запуски здійснювалися з території Росії — з районів Курська, Брянська, Міллерова, Приморсько-Ахтарська, а також з мису Чауда, що знаходиться на тимчасово окупованій території Криму.

— Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, — йдеться у повідомленні.

Загалом українська ППО знищила або приглушила 111 ворожих дронів на Півночі, Півдні та Сході країни.

Водночас зафіксовано 20 влучань ударних БпЛА на 13 локаціях, а також падіння збитих безпілотників та їхніх уламків ще на чотирьох локаціях.

У Повітряних силах ЗСУ зазначили, що атака на Україну триває, адже в повітряному просторі залишаються десятки ворожих дронів. Громадян закликали дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, вранці, 13 травня, пролунали вибухи у Дніпрі.

Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування безпілотників.

Водночас очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа зазначав, що вибухи у Дніпрі, які місцеві жителі чули сьогодні вранці, — це робота сил протиповітряної оборони.

Фото: Повітряне командування Південь

