Через пошкодження інфраструктури внаслідок обстрілу Укрзалізниця змінила маршрути руху поїздів у Кременчуцькому районі.

Зміни маршрутів поїздів через Кременчук: що відомо

Через пошкодження інфраструктури в Кременчуцькому районі, спричинені обстрілом, поїзди №59 Одеса–Харків і №8 Харків–Одеса курсуватимуть за зміненим маршрутом через станції Полтава-Київська, Ромодан, Гребінка, ім. Тараса Шевченка (Сміла), Знам’янка.

До станції Кременчук пасажирів підвозитимуть автобуси.

Поїзд №260 із Чопа курсуватиме до станції Крюків-на-Дніпрі, звідки також заплановано трансфер автобусами.

Аналогічно для зворотного маршруту – автобуси вже чекатимуть пасажирів біля вокзалу Кременчука о 13:30 з подальшою пересадкою у вагони до Закарпаття.

В Укрзалізниці зазначили, що найближчими днями, поки триватиме багатокомпонентний ремонт, точно будуть затримки поїздів у регіоні, пов’язані з об’їздом пошкодженої ділянки.

– Також використовуватимемо автобуси для доставки в/з Кременчука від найближчих доступних станцій, – йдеться у повідомленні.

У відомстві додали, що в результаті обстрілу пошкоджено приміський рухомий склад у Кременчуці, замість якого на маршрути вже виведено резервний.

Втім, електропоїзди №6663 Кременчук–Знам’янка (Користівка) і №6664 Знам’янка (Користівка)–Кременчук 7 вересня не курсуватимуть через інфраструктурні відновлювальні роботи.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 292-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Укрзалізниця

Джерело : Укрзалізниця

