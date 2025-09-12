Протоієрей УПЦ (МП) за завданням розвідки РФ коригував удари по Сумщині – СБУ
Контррозвідка СБУ затримала протоієрея одного з храмів Сумської єпархії УПЦ (МП), який за завданням російської військової розвідки (ГРУ) коригував удари ворога по регіону.
Протоієрей виконував завдання розвідки РФ: що відомо
В СБУ повідомили, що за завданням ГРУ клірик відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони України і передавав їх окупантам.
Найбільше ворога цікавили координати штабів і укріпрайонів на кордоні області.
– Ворог планував завдати ударів по цих позиціях і створити “мертву зону” вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини і закріпитися до підходу основних сил противника, – йдеться в повідомленні.
Згідно з матеріалами справи, для збору розвідданих клірик завуальовано випитував їх у парафіян, а потім самостійно виїжджав на місцевість і перевіряв там наявність військових об’єктів.
Після виявлення потенційних цілей російський інформатор звітував куратору голосовими та текстовими повідомленнями в месенджері.
Співробітники СБУ завчасно провели комплексні заходи для забезпечення безпеки позицій Сил оборони і затримали фігуранта в його будинку.
Під час обшуків у протоієрея виявлено прокремлівську літературу і смартфон з доказами співпраці з ворогом.
Слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших створених відповідно до законів України військових формувань).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.