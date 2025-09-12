Контррозвідка СБУ затримала протоієрея одного з храмів Сумської єпархії УПЦ (МП), який за завданням російської військової розвідки (ГРУ) коригував удари ворога по регіону.

Протоієрей виконував завдання розвідки РФ: що відомо

В СБУ повідомили, що за завданням ГРУ клірик відстежував локації бойових підрозділів і фортифікаційних споруд Сил оборони України і передавав їх окупантам.

Найбільше ворога цікавили координати штабів і укріпрайонів на кордоні області.

– Ворог планував завдати ударів по цих позиціях і створити “мертву зону” вздовж кордону, що дозволило б російським ДРГ проникнути вглиб Сумщини і закріпитися до підходу основних сил противника, – йдеться в повідомленні.

Згідно з матеріалами справи, для збору розвідданих клірик завуальовано випитував їх у парафіян, а потім самостійно виїжджав на місцевість і перевіряв там наявність військових об’єктів.

Після виявлення потенційних цілей російський інформатор звітував куратору голосовими та текстовими повідомленнями в месенджері.

Співробітники СБУ завчасно провели комплексні заходи для забезпечення безпеки позицій Сил оборони і затримали фігуранта в його будинку.

Під час обшуків у протоієрея виявлено прокремлівську літературу і смартфон з доказами співпраці з ворогом.

Слідчі Служби безпеки повідомили клірику про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших створених відповідно до законів України військових формувань).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

Джерело : СБУ

