Протоиерей УПЦ (МП) по заданию разведки РФ корректировал удары по Сумской области — СБУ
Контрразведка СБУ задержала протоиерея одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП), который по заданию российской военной разведки (ГРУ) корректировал удары врага по региону.
Протоиерей выполнял задания разведки РФ: что известно
В СБУ сообщили, что по заданию ГРУ клирик отслеживал локации боевых подразделений и фортификационных сооружений Сил обороны Украины и передавал их оккупантам.
Больше всего врага интересовали координаты штабов и укрепрайонов на границе области.
— Враг планировал нанести удары по этим позициям и создать “мертвую зону” вдоль границы, что позволило бы российским ДРГ проникнуть вглубь Сумщины и закрепиться к подходу основных сил противника, — говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, для сбора разведданных клирик завуалированно выпытывал их у прихожан, а затем самостоятельно выезжал на местность и проверял там наличие военных объектов.
После выявления потенциальных целей российский информатор отчитывался куратору голосовыми и текстовыми сообщениями в мессенджере.
Сотрудники СБУ заблаговременно провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны и задержали фигуранта в его доме.
Во время обысков у протоиерея обнаружена прокремлевская литература и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.
Следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований).
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.