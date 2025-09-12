Контрразведка СБУ задержала протоиерея одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП), который по заданию российской военной разведки (ГРУ) корректировал удары врага по региону.

Протоиерей выполнял задания разведки РФ: что известно

В СБУ сообщили, что по заданию ГРУ клирик отслеживал локации боевых подразделений и фортификационных сооружений Сил обороны Украины и передавал их оккупантам.

Больше всего врага интересовали координаты штабов и укрепрайонов на границе области.

Сейчас смотрят

— Враг планировал нанести удары по этим позициям и создать “мертвую зону” вдоль границы, что позволило бы российским ДРГ проникнуть вглубь Сумщины и закрепиться к подходу основных сил противника, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, для сбора разведданных клирик завуалированно выпытывал их у прихожан, а затем самостоятельно выезжал на местность и проверял там наличие военных объектов.

После выявления потенциальных целей российский информатор отчитывался куратору голосовыми и текстовыми сообщениями в мессенджере.

Сотрудники СБУ заблаговременно провели комплексные мероприятия для обеспечения безопасности позиций Сил обороны и задержали фигуранта в его доме.

Во время обысков у протоиерея обнаружена прокремлевская литература и смартфон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ или других созданных в соответствии с законами Украины военных формирований).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Источник : СБУ

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.