Вибухи у Запорізькому районі пролунали вночі 15 вересня, близько 02:40, під час тривоги, оголошеної через загрозу удару швидкісними ракетами.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи в Запорізькому районі сьогодні: наслідки

За його словами, внаслідок ворожої атаки сталось займання.

– В одній із громад відсутнє електропостачання. Горять приватні будинки, – додав Федоров.

Загалом по Запорізькому району, зокрема Кушугумській громаді, ворог завдав чотири удари.

Попередньо, без постраждалих.

А в передмісті обласного центру удар прийшовся по території садового товариства: частково зруйновано будинок, також без постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 300-ту добу.

Фото: Іван Федоров

