Вибухи у Запорізькому районі: палали будинки, зникло електропостачання
Вибухи у Запорізькому районі пролунали вночі 15 вересня, близько 02:40, під час тривоги, оголошеної через загрозу удару швидкісними ракетами.
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи в Запорізькому районі сьогодні: наслідки
За його словами, внаслідок ворожої атаки сталось займання.
– В одній із громад відсутнє електропостачання. Горять приватні будинки, – додав Федоров.
Загалом по Запорізькому району, зокрема Кушугумській громаді, ворог завдав чотири удари.
Попередньо, без постраждалих.
А в передмісті обласного центру удар прийшовся по території садового товариства: частково зруйновано будинок, також без постраждалих.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 300-ту добу.
Фото: Іван Федоров