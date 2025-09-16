Контррозвідка СБУ та Нацполіція затримали агента РФ, який ввечері 14 вересня здійснив підрив саморобного вибухового пристрою (СВП) в одному з районів Коростишів. В результаті загинув 34-річний місцевий житель.

Вибух у Коростишеві 14 вересня: що відомо

За матеріалами справи, виконавцем злочину виявився 31-річний наркозалежний житель Житомира, якого російські спецслужби завербували в Telegram-каналах, де він шукав гроші на “дозу”.

В обмін на обіцянку швидкого заробітку наркоман погодився підготувати теракт.

Для конспірації спочатку орендував квартиру в обласному центрі, а потім під виглядом господарських покупок придбав компоненти для виготовлення СВУ.

Керуючись інструкціями ворога, агент виготовив вибухівку, оснастив її мобільним телефоном для дистанційного підриву і замаскував під вогнегасник.

Після цього заклав СВП у схованку, закидав його сміттям, а координати відправив куратору.

Щоб окупанти могли відстежувати прибуття жертви на місце запланованого теракту і активувати вибухівку, агент встановив навпроти камеру з віддаленим доступом.

Під час обшуків у затриманого вилучено смартфон з доказами його контактів із російською спецслужбою.

Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив загибель людини).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

