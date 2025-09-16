Контрразведка СБУ и Нацполиция задержали агента РФ, который вечером 14 сентября совершил подрыв самодельного взрывного устройства (СВУ) в одном из районов Коростышева. В результате погиб 34-летний местный житель.

Взрыв в Коростышеве 14 сентября: что известно

По материалам дела, исполнителем преступления оказался 31-летний наркозависимый житель Житомира, которого российские спецслужбы завербовали в Telegram-каналах, где он искал деньги на “дозу”.

В обмен на обещание быстрого заработка наркоман согласился подготовить теракт.

Для конспирации сначала арендовал квартиру в областном центре, а затем под видом хозяйственных покупок приобрел компоненты для изготовления СВУ.

Руководствуясь инструкциями врага, агент изготовил взрывчатку, снарядил ее мобильным телефоном для дистанционного подрыва и замаскировал под огнетушитель.

После этого заложил СВУ в тайник, забросал его мусором, а координаты отправил куратору.

Чтобы оккупанты могли отслеживать прибытие жертвы на место запланированного теракта и активировать взрывчатку, агент установил напротив камеру с удаленным доступом.

Во время обысков у задержанного изъят смартфон с доказательствами его контактов с российской спецслужбой.

Следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший гибель человека).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник : СБУ

