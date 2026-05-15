Кількість загиблих у Дарницькому районі Києва зросла до 24: пошукову операцію завершено
У Києві зросла кількість жертв російського ракетно-дронового удару по житловому будинку у Дарницькому районі. Станом на ранок 15 травня відомо про 24 загиблих, серед них є троє дітей. Пошуково-рятувальну операцію завершено.
Про це повідомили у ДСНС України.
Оновлено о 08:27
Атака на Київ 14 травня: зросла кількість загиблих
За даними рятувальників, у Дарницькому районі російський удар зруйнував під’їзд девʼятиповерхового житлового будинку.
Станом на 15 травня кількість загиблих зросла до 24 людей, серед них — троє дітей.
Також у столиці постраждали 48 людей, зокрема двоє дітей.
Рятувальникам вдалося врятувати 30 мешканців.
У ДСНС повідомили, що кінологічні підрозділи вже обстежили 2 тис. 800 кв. м території.
Крім того, рятувальники вивезли понад 3 тис. 180 кубометрів уламків будівельних конструкцій.
Психологічну допомогу надали 398 людям.
За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, станом на ранок 15 квітня пошуково-рятувальна операція на місці ракетного удару у Дарницькому районі Києва завершена.
Вона тривала 28 годин.
Сьогодні у Києві оголошено День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки 14 травня.
Нагадаємо, що у ніч проти 14 травня Росія здійснила масований ракетно-дроновий обстріл Києва.
Під атакою опинилися Дарницький, Оболонський, Голосіївський, Дніпровський, Солом’янський та інші райони міста. Унаслідок ударів були пошкоджені житлові будинки, автомобілі, бізнес-центр, автозаправка та інша цивільна інфраструктура.
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що, за попередніми даними, у девʼятиповерховий житловий будинок у Дарницькому районі Києва влучила російська крилата ракета Х-101.
За словами глави держави, ракету виготовили у другому кварталі 2026 року, що свідчить про продовження постачання до РФ компонентів та обладнання в обхід міжнародних санкцій.