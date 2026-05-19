НАБУ прийшло з обшуками до суддів Верховного Суду
Детективи НАБУ та прокурори САП здійснюють слідчі дії за місцем роботи, проживання та у транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного Суду.
Про це повідомили в Національному антикорупційному бюро України.
Обшуки у Верховному Суді 19 травня: що відомо
У НАБУ заявили, що слідчі дії проводяться в межах розслідування справи про корупцію у Верховному Суді.
У повідомленні зазначається, що слідчі дії проводять, зокрема, у колишнього голови Верховного Суду.
Ідеться про справу, яка наразі слухається у Вищому антикорупційному суді.
Інших деталей у НАБУ поки не розкрили, зазначивши, що додаткова інформація буде оприлюднена пізніше.