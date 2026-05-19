Ілон Маск програв судову справу проти OpenAI та її керівництва. Суд у Каліфорнії вирішив, що мільярдер надто пізно подав позов, тому справа не може розглядатися по суті через закінчення строку давності.

Відповідний вердикт винесло журі в Окленді після приблизно 90 хвилин обговорень. Суддя Івонн Гонсалес Роджерс заявила, що погоджується з рішенням присяжних і готова була закрити справу одразу.

Суд став на бік OpenAI

Маск подав позов у лютому 2024 року проти гендиректора Сема Альтмана, президента компанії Грега Брокмена та самої OpenAI.

Він звинуватив керівництво в тому, що компанія відійшла від початкової некомерційної місії та фактично перетворилася на бізнес-структуру.

Підприємець заявляв, що OpenAI “вкрала благодійну організацію” та незаконно збагатилася після створення комерційного підрозділу.

Під час слухань Ілон Маск визнав, що свого часу допоміг створити компанію та профінансував її на $38 млн.

— Я був дурнем. Я безплатно дав їм фінансування для створення стартапу, — сказав Маск у суді.

Юристи OpenAI наполягали, що місія компанії не змінилася, а контроль досі залишається за некомерційною радою. Також вони заявили, що Маск звернувся до суду лише після створення власної AI-компанії xAI.

Присяжні погодилися з аргументами OpenAI та дійшли висновку, що Маск знав про зміни в компанії ще у 2021 році.

У справі згадували Google, Microsoft і Марка Цукерберга

Під час процесу суд розглянув сотні сторінок внутрішнього листування, повідомлень та нотаток керівництва OpenAI. Серед доказів були навіть особисті щоденники Брокмана та переписка Ілона Маска з гендиректором Meta Марком Цукербергом щодо можливого спільного придбання OpenAI.

Також у суді обговорювали роль Google у перших роках розвитку OpenAI та різні варіанти фінансування компанії, включно з криптовалютою.

Окремо у справі фігурувала Microsoft, яку Маск звинувачував у сприянні OpenAI через масштабні інвестиції.

Після рішення суду в Microsoft заявили, що факти у справі давно були очевидними, а позов подали із запізненням.

Маск планує оскаржити рішення

Після оголошення вердикту Маск різко розкритикував суддю у соцмережі X. Він назвав її “жахливою активістською суддею” та заявив, що рішення створює небезпечний прецедент. Станом на зараз пост видалено.

Адвокат мільярдера Марк Тоберофф повідомив, що команда Маска подаватиме апеляцію.

Сам Ілон Маск вимагав, щоб OpenAI повернула понад $130 млрд до некомерційного фонду компанії, а також домагався усунення Альтмана та Брокмана з керівних посад.

Джерело : CNN

