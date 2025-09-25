СБУ затримала 23-річну безробітну, яка за завданням ворога шпигувала за позиціями Сил оборони України на одному з найважливіших напрямків фронту – Ізюмському.

Окупанти планували використовувати інформацію для підготовки наступальних операцій і прориву лінії бойового зіткнення.

Агентка РФ зливала позиції ЗСУ на Ізюмському напрямку

Як розповіли в СБУ, жінка потрапила до поля зору ворога ще під час тимчасової окупації громади на початку повномасштабної війни.

– У травні цього року російські спецслужби відновили з нею контакт і в обмін на гроші поставили завдання – збирати дані про пункти базування українських військ поблизу передової, – йдеться в повідомленні.

Для цього агентка обходила місцевість і намагалася таємно фіксувати об’єкти, в яких, на її думку, дислокувалися підрозділи Сил оборони.

Як прикриття використовувала легенду про те, що відвідує родичів, які проживають у зоні бойових дій.

Співробітники СБУ затримали зрадницю і вилучили у неї смартфон зі скриншотами гугл-карт, де вона відзначала потенційні цілі для атак окупантів.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманій про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело : СБУ

