Вибухи в Івано-Франківську сьогодні, 5 жовтня, не вщухали кілька годин.

Вибухи в Івано-Франківську сьогодні: що відомо

Вибухи в Івано-Франківську сьогодні, 5 жовтня, є наслідком масованої атаки дронами та ракетами.

Те, що в обласному центрі гучно, неодноразово підтверджував міський голова Руслан Марцінків.

Зараз дивляться

Роботу протиповітряної оборони на тлі вибухів в Івано-Франківську підтверджувала й очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.

Загроза для області була чотири з половиною години. Про відбій повітряної тривоги в регіоні оголосили о 08:42.

Більше подробиць поки немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.