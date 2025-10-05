Тетяна Забожко, випускова редакторка
2 хв.
Низка вибухів в Івано-Франківську: що відомо про ситуацію в місті
Вибухи в Івано-Франківську сьогодні, 5 жовтня, не вщухали кілька годин.
Вибухи в Івано-Франківську сьогодні: що відомо
Вибухи в Івано-Франківську сьогодні, 5 жовтня, є наслідком масованої атаки дронами та ракетами.
Те, що в обласному центрі гучно, неодноразово підтверджував міський голова Руслан Марцінків.
Зараз дивляться
Роботу протиповітряної оборони на тлі вибухів в Івано-Франківську підтверджувала й очільниця обласної військової адміністрації Світлана Онищук.
Загроза для області була чотири з половиною години. Про відбій повітряної тривоги в регіоні оголосили о 08:42.
Більше подробиць поки немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 320-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.