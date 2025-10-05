Взрывы в Ивано-Франковске сегодня, 5 октября, не утихали несколько часов.

Взрывы в Ивано-Франковске сегодня: что известно

Взрывы в Ивано-Франковске сегодня, 5 октября, являются следствием массированной атаки дронами и ракетами.

То, что в областном центре громко, уже неоднократно подтверждал городской глава Руслан Марцинкив.

Сейчас смотрят

Работу противовоздушной обороны на фоне взрывов в Ивано-Франковске подтверждала и глава областной военной администрации Светлана Онищук.

Угроза для области была четыре с половиной часа. Об отбое воздушной тревоги в регионе объявили в 08:42.

Больше подробностей пока нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.