Ряд взрывов в Ивано-Франковске: что известно о ситуации в городе
Взрывы в Ивано-Франковске сегодня, 5 октября, не утихали несколько часов.
Взрывы в Ивано-Франковске сегодня: что известно
Взрывы в Ивано-Франковске сегодня, 5 октября, являются следствием массированной атаки дронами и ракетами.
То, что в областном центре громко, уже неоднократно подтверждал городской глава Руслан Марцинкив.
Работу противовоздушной обороны на фоне взрывов в Ивано-Франковске подтверждала и глава областной военной администрации Светлана Онищук.
Угроза для области была четыре с половиной часа. Об отбое воздушной тревоги в регионе объявили в 08:42.
Больше подробностей пока нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 320-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
