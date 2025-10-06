Національна антитерористична прокуратура Франції розпочала розслідування щодо загибелі французького фотожурналіста Антоні Лаллікана, який загинув в Україні внаслідок атаки російського FPV-дрона.

Про це повідомляє видання Le Figaro.

Розслідування доручили Центральному управлінню по боротьбі зі злочинами проти людства та злочинами на ґрунті ненависті. Справу відкрито за фактом воєнного злочину.

Розслідування вбивства журналіста

Як зазначає Le Figaro, звинувачення стосується “навмисного посягання на життя та фізичну або психічну недоторканність особи, яка захищена міжнародним гуманітарним правом”.

Також під це звинувачення підпадають “навмисні напади на цивільне населення або на цивільних осіб, які не беруть безпосередньої участі у бойових діях”.

Загибель французького журналіста під Дружківкою

3 жовтня, поблизу Дружківки Донецької області, російські окупаційні війська атакували FPV-дроном знімальну групу.

Унаслідок удару загинув Антоні Лаллікан, а журналіст видання Kyiv Independent Георгій Іванченко отримав поранення.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга наголосив, що на жилеті французького репортера було чітке маркування PRESS, але росіяни свідомо його проігнорували.

– На жилеті французького журналіста було маркування PRESS, однак РФ проігнорувала його, – заявив Сибіга.

Антоні Лаллікан став третім французьким журналістом, який загинув в Україні від рук російських окупантів після початку повномасштабного вторгнення.

До нього загинули репортер телеканалу BFMTV Фредерік Леклерк-Імхофф та відеокоординатор агентства AFP Арман Солдін.

Фото: Андрій Єрмак

