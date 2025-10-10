Під час масованої атаки в ніч на 10 жовтня ворог атакував Полтавщину. Пошкоджено об’єкт інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.

Вибухи у Кременчуцькому районі

Під час масованої атаки на Полтавщині працювала ППО. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.

Без світла залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів.

У зв’язку з цим в області запроваджені графіки аварійних відключень (ГАВ) та спецГАВ. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.

Також унаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки. Про постраждалих інформація не надходила.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 325-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

