Вибухи у Кременчуцькому районі: без світла понад 16 тис. абонентів
Під час масованої атаки в ніч на 10 жовтня ворог атакував Полтавщину. Пошкоджено об’єкт інфраструктури у Кременчуцькому районі.
Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Володимир Когут.
Вибухи у Кременчуцькому районі
Під час масованої атаки на Полтавщині працювала ППО. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі.
Без світла залишилися 16 578 побутових та 800 юридичних абонентів.
У зв’язку з цим в області запроваджені графіки аварійних відключень (ГАВ) та спецГАВ. Енергетики вже працюють над відновленням електропостачання.
Також унаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки. Про постраждалих інформація не надходила.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 325-ту добу.
