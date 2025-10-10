Відключення світла в Києві сьогодні, 10 жовтня, стало наслідком нічної атаки армії РФ.

Київ: відключення електроенергії сьогодні, 10 жовтня

Через відключення електроенергії в Києві світла немає в частині міста.

У ДТЕК уже працюють над відновленням живлення (спершу для об’єктів критичної інфраструктури).

Енергетикам ще потрібно оцінити масштаби пошкоджень, аби якнайшвидше повернути світло в усі домівки.

Як підтверджував уночі міський голова столиці Віталій Кличко, без електроенергії залишився лівий берег столиці. Фіксувалися й проблеми з водопостачанням.

– Ситуація складна. Усі необхідні служби залучені до її подолання, – зазначав мер міста.

