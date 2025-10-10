Тетяна Забожко, випускова редакторка
Відключення електроенергії в Києві через атаку: яка ситуація зі світлом у столиці
Відключення світла в Києві сьогодні, 10 жовтня, стало наслідком нічної атаки армії РФ.
Київ: відключення електроенергії сьогодні, 10 жовтня
Через відключення електроенергії в Києві світла немає в частині міста.
У ДТЕК уже працюють над відновленням живлення (спершу для об’єктів критичної інфраструктури).
Енергетикам ще потрібно оцінити масштаби пошкоджень, аби якнайшвидше повернути світло в усі домівки.
Як підтверджував уночі міський голова столиці Віталій Кличко, без електроенергії залишився лівий берег столиці. Фіксувалися й проблеми з водопостачанням.
– Ситуація складна. Усі необхідні служби залучені до її подолання, – зазначав мер міста.
