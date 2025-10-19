Уночі 19 жовтня російські дрони атакували Шахтарське на Дніпропетровщині.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

Оновлено о 12:16.

Атака на Шахтарське уночі 19 жовтня: які наслідки

За словами Владислав Гайваненко, через атаку на Шахтарське Синельниківського району постраждали 11 людей.

У них осколкові поранення, різані рани, забої. Більшість госпіталізованих – у стані середньої важкості. 69-річна жінка, якій діагностували отруєння продуктами горіння, – у важкому стані.

Станом на 12:16 приборкані пожежі, що спалахнули через атаку на Шахтарське, зокрема у восьми квартирах, загальною площею понад 350 кв. м. Загалом через обстріл пошкоджено 14 п’ятиповерхових будинків, магазин. Поряд із багатоповерхівками потрощені і вщент знищені три десятки авто.

Атаки на Дніпропетровщину

Також через ворожі удари загорілася приватна оселя й у Межівській громаді. У Миколаївській – пошкоджена інфраструктура.

Нікопольщину окупанти знову обстрілювали з артилерії та застосували дрони. Від обстрілів потерпали райцентр і Покровська громада. В останній загорівся дах приватного будинку.

Надвечір російський дрон атакував Покровську громаду: побило житловий будинок, дві автівки та лінію електропередач.

Вночі сили протиповітряної оборони знищили в області чотири ворожі дрони.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 334-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Дніпропетровська ОВА

