В Овручі на Житомирщині чоловік підірвав гранату на залізничній станції під час перевірки документів. На жаль, є загиблі.

Про це повідомили в Національній поліції.

Вибух на станції Овруч 24 жовтня: що відомо

Вибух пролунав близько 10:50 на пероні в Овручі Коростенського району.

За попередньою інформацією від правоохоронців, четверо людей загинули, ще 12 – дістали поранення.

Відомо, що працівники Держприкордонслужби перевіряли документи у пасажирів дизель-потягу. У цей час на пероні один з пасажирів дістав гранату, після чого пролунав вибух. У результаті вибуху цей чоловік, 23-річний харків’янин, загинув. Також смертельні поранення дістали троє жінок – 29, 58 та 82 років, всі вони є жительками Коростенщини. Серед загиблих – прикордонниця.

Усіх поранених доправили до лікарні. Серед постраждалих — цивільні та двоє військовослужбовців зі складу наряду.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Нацполіції області, відділ поліції №1 Коростенського райуправління, поліцейські вибухотехніки, криміналісти, інші екстрені служби.

Як повідомили у Держприкордонслужбі, чоловіка, який підірвав гранату, нещодавно затримували за спробу незаконного перетину державного кордону.

Попередня правова кваліфікація події на пероні в Овручі – п. п. 1, 5 ст. 115 (умисне вбивство), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) Кримінального кодексу України.

Овруч на карті

Місто Овруч розташоване на півночі Житомирської області, недалеко від кордону із Білоруссю.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 339-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : Нацполіція, Держприкордонслужба

