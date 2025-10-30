Вночі росіяни масовано атакували Київщину – у Борисполі постраждала жінка, у Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Нічна атака на Київщину 30 жовтня: що відомо

За словами Миколи Калашника, вночі Київщину атакували дрони та ракети. Завдяки злагодженій роботі на рубежах області сили протиповітряної оборони знищили щонайменше 60 ворожих дронів.

– Як би не професійна робота наших воїнів, наслідки для Київщини могли бути гіршими. Влучань в обʼєкти критичної інфраструктури не допущено, – сказав Микола Калашник.

Під час російської атаки у Борисполі постраждала 35-річна жінка, її госпіталізували. Жінка дістала термічні опіки тіла, різані та рвані рани рук та ніг, перелом ключиці.

Наслідки російської атаки фіксуються у двох районах.

У Бориспільському районі пошкоджено сім приватних будинків, будівлі підприємства, у трьох багатоповерхівках вибухами вибило вікна. Пошкоджено дев’ять автівок та вісім автобусів, два автомобілі знищено.

У Білоцерківському районі пошкоджено один приватний будинок. Оперативні служби працюють на місцях.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 345-ту добу.

Фото: голова ОВА Микола Калашник

