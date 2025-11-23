На Львівщині негода спричинила аварійні відключення світла в сотнях населених пунктів
- У Львівській області сильні пориві вітру спричинили обрив проводів та відключення електромереж.
- Наразі через негоду знеструмлені 227 населених пунктів повністю та 236 частково.
- Над ліквідацією наслідків негоду працює 78 бригад Львівобленерго.
У різних районах Львівській області енергетики ліквідовують наслідки стихії.
Відключення світла на Львівщині через негоду
Як повідомляє Львівобленерго, налипання мокрого снігу з поривами вітру, падіння гілок дерев на проводи з-за меж охоронних зон ліній сьогодні вночі спричинили відключення електромереж у різних районах Львівській області.
Станом на 10:00 год. 23 листопада через негоду знеструмлені 227 населених пунктів повністю та 236 частково у:
- Південному РЕМ (Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, Сколівська частина);
- Карпатському РЕМ (Самбірська, Старосамбірська част.);
- Західному РЕМ (Городоцька, Жовківська, Яворівська, Мостиська част.);
- Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, Жидачівська част.);
- Північному РЕМ (Чевоноградсько-Сокальська част.);
- ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська част.).
Ліквідовують наслідки негоди 178 бригад Львівобленерго у складі 765 працівників, задіяли 267 одиниць техніки.
– Пам’ятайте про правила безпеки: не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів — можна отримати смертельний удар електрострумом. Відходити з небезпечної зони потрібно “гусячим кроком”: зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної і від землі та пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками, – нагадує правила поведінки у негоду Львівобленерго.
Також у подібних випадках варто організувати охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади Львівобленерго та зателефонувати у відповідні служби.