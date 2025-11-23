У різних районах Львівській області енергетики ліквідовують наслідки стихії.

Відключення світла на Львівщині через негоду

Як повідомляє Львівобленерго, налипання мокрого снігу з поривами вітру, падіння гілок дерев на проводи з-за меж охоронних зон ліній сьогодні вночі спричинили відключення електромереж у різних районах Львівській області.

Станом на 10:00 год. 23 листопада через негоду знеструмлені 227 населених пунктів повністю та 236 частково у:

Південному РЕМ (Дрогобицька, Бориславська, Стрийська, Сколівська частина);

Карпатському РЕМ (Самбірська, Старосамбірська част.);

Західному РЕМ (Городоцька, Жовківська, Яворівська, Мостиська част.);

Центральному РЕМ (Пустомитівська, Миколаївська, Перемишлянська, Жидачівська част.);

Північному РЕМ (Чевоноградсько-Сокальська част.);

ЛМЕМ (Пустомитівська, Жовківська част.).

Ліквідовують наслідки негоди 178 бригад Львівобленерго у складі 765 працівників, задіяли 267 одиниць техніки.

– Пам’ятайте про правила безпеки: не наближайтесь до місця обриву проводу лінії електропередачі на відстань менше восьми метрів — можна отримати смертельний удар електрострумом. Відходити з небезпечної зони потрібно “гусячим кроком”: зведіть ступні ніг разом, не відривайте їх одна від одної і від землі та пересувайтеся дрібними ковзаючими кроками, – нагадує правила поведінки у негоду Львівобленерго.

Також у подібних випадках варто організувати охорону місця обриву проводу, щоб туди ніхто не потрапив, до приїзду оперативно-виїзної бригади Львівобленерго та зателефонувати у відповідні служби.

