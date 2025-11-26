Житель столиці влаштував дорожню аварію на перехресті Солом’янської площі, після чого побив пасажирку іншого авто та відкрив стрілянину з травматичної зброї по водію.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

ДТП за участі Porsche Cayenne 26 листопада: що відомо

На лінію 102 звернулася киянка, яка повідомила про бійку та стрілянину в Солом’янському районі.

На виклик негайно прибули патрульні та слідчо-оперативна група.

Правоохоронці встановили, що водій Porsche Cayenne протаранив автомобіль ВАЗ та ще кілька машин на перехресті.

Однак замість того, щоб з’ясувати обставини ДТП, чоловік почав агресивно поводитися — сварився зі свідками та учасниками аварії.

Під час конфлікту він ударив 26-річну пасажирку ВАЗ кулаком у голову.

Водій автомобіля намагався зупинити нападника, але той дістав травматичний пістолет і двічі вистрілив у його бік.

Медики доставили 22-річного постраждалого до лікарні з непроникаючим вогнепальним пораненням.

За даними поліції, порушником виявився 37-річний киянин, який мав ознаки алкогольного сп’яніння, однак проходити тест відмовився.

Патрульні оформили щодо нього адмінматеріали за керування напідпитку та вилучили зброю.

Чоловіка затримали згідно зі статтею 208 КПК України. За законом йому загрожує до семи років ув’язнення.

Фото: Поліція Києва

