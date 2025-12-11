Уночі 11 грудня російські окупанти атакували Кременчуцький район Полтавської області. Ворог цілив по об’єктах енергетики.

Про це повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Володимир Когут.

Атака на Кременчук та район 11 грудня: що відомо

Перед тим, як почалася атака на Кременчук та район, Повітряні сили ЗСУ сповіщали про рух ударних безпілотників у напрямку обласного центру.

Пізніше очільник ОВА Володимир Когут повідомив, що в районі працювала протиповітряна оборона. Значну кількість ворожих цілей вдалося збити.

Однак через падіння уламків та прямі влучання на об’єктах виникли пожежі.

Наразі всі відповідні служби працюють над ліквідацією наслідків атаки.

За попередньою інформацією, люди під час атаки не Кременчук та район 11 грудня не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 387-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

