Смертельна ДТП на Набережному шосе в Києві: загинув 18-річний водій BMW
- Авто на великій швидкості з’їхало з дороги під час нічного руху по Набережному шосе.
- Машина різко зіткнулася з перешкодою після втрати контролю кермувальником.
- Пасажири отримали травми, а слідчі працюють над з’ясуванням усіх деталей події.
Поліція з’ясовує деталі смертельної аварії, що сталася на Набережному шосе.
ДТП у Києві: що відомо
Учора близько опівночі 18-річний водій BMW, рухаючись від мосту Метро в напрямку станції Видубичі, втратив контроль над авто, після чого транспортний засіб злетів із проїзної частини та вдарився у бетонний парапет підземного переходу.
Унаслідок зіткнення кермувальник загинув на місці.
Троє пасажирів, чоловіки віком 18, 20 і 24 роки, із травмами різного ступеня тяжкості були терміново доставлені до лікарень.
За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі ГУНП у Києві відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.
Правоохоронці продовжують встановлювати повний механізм та обставини трагедії.
Нагадаємо, у середу, 10 грудня, у Прилуках на Чернігівщині поліцейські на службовому автомобілі збили на регульованому пішохідному переході двох людей.
Унаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина загинула.