Поліція з’ясовує деталі смертельної аварії, що сталася на Набережному шосе.

ДТП у Києві: що відомо

Учора близько опівночі 18-річний водій BMW, рухаючись від мосту Метро в напрямку станції Видубичі, втратив контроль над авто, після чого транспортний засіб злетів із проїзної частини та вдарився у бетонний парапет підземного переходу.

Унаслідок зіткнення кермувальник загинув на місці.

Зараз дивляться

Троє пасажирів, чоловіки віком 18, 20 і 24 роки, із травмами різного ступеня тяжкості були терміново доставлені до лікарень.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди слідчі ГУНП у Києві відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України щодо порушення правил безпеки дорожнього руху.

Правоохоронці продовжують встановлювати повний механізм та обставини трагедії.

Нагадаємо, у середу, 10 грудня, у Прилуках на Чернігівщині поліцейські на службовому автомобілі збили на регульованому пішохідному переході двох людей.

Унаслідок ДТП жінка зазнала травм, а дитина загинула.

Джерело : Нацполіція

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.