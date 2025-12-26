Російські війська завдали серії ударів по Миколаївській області, зокрема по Миколаєву, передмістю та місту Очаків.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Атака на Миколаїв і район 26 грудня: що відомо

Уночі проти 26 грудня російські війська атакували місто Миколаїв і передмістя кількома ударними безпілотниками, попередньо типу Молния.

Зараз дивляться

Унаслідок влучання було частково знеструмлено споживачів Миколаївського району.

Станом на ранок 26 грудня електропостачання майже всім абонентам відновили.

Крім того, напередодні, ввечері 25 грудня, ворог завдав удару по місту Очаків, попередньо з реактивних систем залпового вогню.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 11 приватних житлових будинків та вісім автомобілів.

Також відомо, що окупанти чотири рази атакували FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Відомо, що люди під час атаки на Миколаїв та район 26 грудня не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 402-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.