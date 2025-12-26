Российские войска нанесли серию ударов по Николаевской области, в частности по Николаеву, пригороду и городу Очаков.

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Атака на Николаев и район 26 декабря: что известно

В ночь на 26 декабря российские войска атаковали город Николаев и пригород несколькими ударными беспилотниками, предварительно типа Молния.

В результате попадания были частично обесточены потребители Николаевского района.

По состоянию на утро 26 декабря электроснабжение почти всем абонентам восстановили.

Кроме того, накануне, вечером 25 декабря, враг нанес удар по городу Очаков, предположительно из реактивных систем залпового огня.

В результате обстрела повреждены 11 частных жилых домов и восемь автомобилей.

Также известно, что оккупанты четыре раза атаковали FPV-дронами Очаковскую и Куцурубскую общины Николаевской области.

Известно, что люди во время атаки на Николаев и район 26 декабря не пострадали.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 402-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

