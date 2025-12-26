Уночі проти 26 грудня події розгорталися одразу на кількох напрямках.

Росія атакувала об’єкт критичної інфраструктури на Волині, у США різко засудили різдвяні удари РФ по Україні, а також стало відомо про удар Сполучених Штатів за наказом президента Дональда Трампа по угрупованню ІДІЛ у Нігерії.

Тим часом ЗСУ надали інформацію про операцію зі звільнення п’яти сіл на Дніпропетровщині.

Докладніше про основні події ночі читайте в підбірці від Фактів ICTV.

Атака на Волинську область

Увечері 25 грудня російські війська завдали удару безпілотниками по об’єкту критичної інфраструктури у Волинській області.

Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Рудницький. За його словами, удар було завдано під час повітряної тривоги.

– Росія продовжує тероризувати українців. Під час повітряної тривоги ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури в нашій області. На щастя, постраждалих та загиблих немає, – зазначив Рудницький.

Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється, відповідні служби працюють на місці.

Атака на Одесу

Уночі 36 грудня ворог знову атакував Одесу. Зафіксовано ураження об’єкта інфраструктури.

Унаслідок влучання безпілотника сталося загоряння. Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

За наявною інформацією, загиблих і постраждалих немає.

Усі відповідні служби працюють на місці, триває обстеження прилеглої території щодо можливих пошкоджень цивільної інфраструктури та житлових будинків.

Атака на Миколаїв та район

Уночі 25 грудня ворог атакував Миколаїв та передмістя кількома ударними безпілотниками, попередньо — БпЛА типу Молния.

Унаслідок атаки відбулося часткове знеструмлення абонентів у Миколаївському районі. Станом на ранок майже всіх споживачів уже заживлено.

За наявною інформацією, загиблих і постраждалих немає. Усі оперативні служби працювали на місцях.

Крім того, ворог вдарив і по місту Очаків Миколаївського району, попередньо з реактивних систем залпового вогню.

Унаслідок обстрілу пошкоджено 11 приватних будинків та вісім автомобілів. Постраждалих немає.

Обстріли Нікополя на Дніпропетровщині

Увечері 25 грудня ворог двічі атакував Нікополь Дніпропетровської області.

Спочатку російські війська спрямували на місто FPV-дрон, після чого обстріляли Нікополь із важкої артилерії.

За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка, загиблих і постраждалих немає.

Крім того, у регіоні сили протиповітряної оборони збили ворожий безпілотник.

США завдали удару по ІДІЛ у Нігерії

Уночі проти 26 грудня Сполучені Штати завдали удару по угрупованню ІДІЛ на північному заході Нігерії. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, удар було здійснено за його наказом як головнокомандувача.

Трамп заявив, що американські військові завдали “потужного й смертельного удару” по бойовиках, причетних до нападів і масових убивств, зокрема мирних християн.

За його словами, Міністерство війни США виконало серію “ідеальних ударів”, які здатні здійснити лише Сполучені Штати.

Президент США наголосив, що його адміністрація не дозволить радикальному ісламському тероризму процвітати, та попередив про готовність до нових ударів у разі продовження атак з боку ІДІЛ.

Сенатори США засудили різдвяні обстріли України

Група американських сенаторів від Республіканської та Демократичної партій 25 грудня оприлюднила спільну заяву із засудженням російських атак по Україні у різдвяний період.

Документ опубліковано на сайті Комітету з міжнародних відносин Сенату США.

Сенатори наголосили, що Володимир Зеленський погодився на різдвяне перемир’я, натомість Володимир Путін відкинув таку можливість і наказав продовжувати удари.

У заяві наголошується, що атаки по Херсону, Чернігову, Харкову, Одесі, Сумах, Донецьку та Кривому Рогу є проявом жорстокої агресії проти мирного населення у святкові дні. Сенатори також висловили солідарність з українцями, які змушені зустрічати Різдво під обстрілами.

Миротворці в Україні після війни

Радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що низка країн готові направити миротворчі контингенти до України після завершення війни.

За його словами, про готовність до такого кроку заявили Велика Британія, Франція, Німеччина та Туреччина.

Подоляк наголосив, що ключовими питаннями залишаються фінансування, координація та стримування Росії, а також зауважив, що війна РФ проти України матиме довгострокові системні наслідки для всієї Європи.

ЗСУ звільнили п’ять сіл на Дніпропетровщині

Українські військові повідомили про звільнення п’яти населених пунктів у Дніпропетровській області після тривалої операції.

Як зазначили у 225 окремому штурмовому полку, операція зі звільнення тривала понад 100 діб і відбувалася восени 2025 року за підтримки підрозділів 20 армійського корпусу.

Було деокуповано села Орестопіль, Соснівка, Хороше, Вороне та Новоселівка. У підрозділі наголосили, що операція є унікальною: військові не лише утримували позиції понад три місяці, а й поступово просувалися вперед. Усіх захисників, які брали участь у боях, подано до державних нагород.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 402-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

