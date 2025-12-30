У вівторок, 30 грудня, російські агресори атакували безпілотниками цивільні судна Emmakris III та Captain Karam, є поранені.

Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил України.

РФ вдарила по двох цивільних суднах: що відомо

За даними ВМС, агресори вдарили по суднах Emmakris III та Captain Karam, коли вони заходили до порту для завантаження пшениці.

Зараз дивляться

– Є поранені серед цивільних. Порти та цивільне судноплавство є об’єктами цивільної інфраструктури. Атаки на них створюють загрозу життю мирних громадян та підривають глобальну продовольчу безпеку, – наголосили в повідомленні.

Там зауважили, що цілеспрямовані удари по цивільних об’єктах є свідомим воєнним злочином, а також назвали Російську Федерацію країною-терористом.

????????⚓рф вдарила по 2 цивільним суднам Детальнішеhttps://t.co/hz7fp7w6RQ pic.twitter.com/NpiTcWw35R — Військово-Морські Сили ЗС України (@UA_NAVY) December 30, 2025

Нагадаємо, 30 грудня РФ атакувала порти Південний і Чорноморськ: пошкоджено судно із зерном та резервуари. За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Джерело: ВМС

Фото: ВМС