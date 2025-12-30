Російські війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Одеську область вранці у вівторок, 30 грудня.

Атака на Одеську область 30 грудня: наслідки

Керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер розповів про наслідки атаки на регіон сьогодні.

За його словами, зафіксовані пошкодження промислової та портової інфраструктури в Одеському районі, попри активну роботу українських Сил протиповітряної оборони (ППО).

Кіпер зазначив, що внаслідок влучань по промисловому підприємству пошкоджено порожні резервуари для зберігання олії.

Через атаку ударними дронами на Одеську область постраждала одна людина.

Крім цього, пошкоджено цивільне судно, яке перебувало на території порту. Проте не було зафіксовано пожеж.

Як зазначив начальник Одеської ОВА, на місцях подій працюють спеціальні служби.

Олег Кіпер наголосив, що українські правоохоронці фіксують наслідки чергових воєнних злочинів армії Росії проти мирного населення Одещини.

Атака на Одеську область 30 грудня: про які порти йдеться

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів, що внаслідок ворожої атаки зафіксовано пошкодження об’єктів у портах Південний та Чорноморськ.

– Це чергова цілеспрямована атака Росії по цивільній портовій інфраструктурі. Ворог намагається зірвати логістику, ускладнити судноплавство. Попри обстріл, морські порти продовжують працювати із дотриманням вимог безпеки, – стверджує він.

Внаслідок атаки пошкоджені резервуари для зберігання олії одного з промислових підприємств.

Також пошкоджень зазнало цивільне судно із зерном під прапором Панами, уточнив Кулеба, яке перебувало на території порту.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина. За його словами, на місці працюють рятувальники – триває ліквідація наслідків.

Фото: Одеська ОВА

