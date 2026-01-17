Дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса Setra сполученням Відень–Київ сталася вранці 17 січня на трасі Київ–Чоп у Стрийському районі Львівської області.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

ДТП у Львівській області 17 січня: що відомо

За даними правоохоронців, аварія сталася близько 08:00 на автодорозі Київ–Чоп у межах села Любінці Стрийського району.

За попередніми даними поліції, 59-річний водій автобуса виїхав за межі проїзної частини, після чого транспортний засіб врізався в металевий відбійник та дерево.

На момент ДТП у салоні перебували 25 пасажирів.

Як зазначили у поліції, дев’ятеро пасажирів віком від 19 до 69 років звернулися за медичною допомогою.

Семеро з них були доставлені до лікарні, лікарі уточнюють діагнози.

Інших пасажирів автобусу поліцейські доставили до пункту незламності у Стрийському районному управлінні поліції.

Там з людьми працюють психологи, забезпечено тепло, гарячі напої та харчування.

Пасажири очікують прибуття іншого автобуса.

ДТП у Львівській області
ДТП у Львівській області. Фото: Поліція Львівської області
Наразі на місці ДТП працюють слідчі та інші підрозділи поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

