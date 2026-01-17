Дорожньо-транспортна пригода за участі рейсового автобуса Setra сполученням Відень–Київ сталася вранці 17 січня на трасі Київ–Чоп у Стрийському районі Львівської області.

Про це повідомили в поліції Львівської області.

ДТП у Львівській області 17 січня: що відомо

За даними правоохоронців, аварія сталася близько 08:00 на автодорозі Київ–Чоп у межах села Любінці Стрийського району.

За попередніми даними поліції, 59-річний водій автобуса виїхав за межі проїзної частини, після чого транспортний засіб врізався в металевий відбійник та дерево.

На момент ДТП у салоні перебували 25 пасажирів.

Як зазначили у поліції, дев’ятеро пасажирів віком від 19 до 69 років звернулися за медичною допомогою.

Семеро з них були доставлені до лікарні, лікарі уточнюють діагнози.

Інших пасажирів автобусу поліцейські доставили до пункту незламності у Стрийському районному управлінні поліції.

Там з людьми працюють психологи, забезпечено тепло, гарячі напої та харчування.

Пасажири очікують прибуття іншого автобуса.

Наразі на місці ДТП працюють слідчі та інші підрозділи поліції.

Правоохоронці встановлюють усі обставини аварії та вирішують питання щодо правової кваліфікації події.

Фото: Поліція Львівської області

