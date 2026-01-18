Сьогодні, 18 січня, російські окупанти обстріляли Херсон – під ворожі удари потрапили заклади соціальної сфери міста.

Про це повідомив керівник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.

Обстріл Херсона 18 січня: що відомо

За словами Ярослава Шанька, внаслідок атаки пошкоджено один із навчальних закладів у Дніпровському районі Херсона.

Ворожий снаряд влучив у дах. У будівлі вибило багато вікон.

За даними Херсонської ОВА, минулої доби під ворожими ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Зеленівка, Садове, Молодіжне, Придніпровське, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Розлив, Дніпровське, Кізомис, Іванівка, Новотягинка, Токарівка, Нововоронцовка, Заможне, Бургунка, Дудчани, Одрадокам’янка, Саблуківка, Тягинка, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі, житлових кварталах населених пунктів області.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 425-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

