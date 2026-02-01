У Києві повертаються до тимчасових графіків відключень світла, повідомляє ДТЕК.

Київ повертається до графіків відключень електроенергії

Як повідомляє ДТЕК, енергетикам вдалося стабілізувати ситуацію, тому столиця повертається до тимчасових графіків відключень світла.

– З опівночі столиця повертається до тимчасових графіків. Працюємо 24/7, щоб електрики ставало більше. Світло тримається! – йдеться у повідомленні.

Також ДТЕК зазначає, що подивитися графіки споживачі можуть у чат-боті, на сайті компанії або у додатку Київ Цифровий.

Нагадаємо, що 31 січня о 10:42 сталася аварія в енергосистемі, відключилися лінії між Румунією та Молдовою і в Україні. Технологічна аварія призвела до каскадного вимкнення світла відключення по Україні й спрацювання автоматичних систем захисту на підстанціях.

31 січня за командою Укренерго у Києві та Київській області запровадили екстрені вимкнення електроенергії. Через втрату живлення у столичному метро тимчасово зупиняли рух поїздів та роботу ескалаторів. Цього ж дня пообіді електропостачання критичної інфраструктури Києва вдалось відновити.

У Харкові також з технічних причин тимчасово зупиняли рух поїздів лініями метрополітену.

