Аварійні відключення електроенергії в Тернопільській області 6 лютого зафіксовані в десятках населених пунктів через обледеніння ліній електропередачі.

Про це повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації.

Аварійне відключення електроенергії в Тернопільській області: що відомо

За даними обласної військової адміністрації, станом на ранок знеструмлено 27 ліній електропередачі напругою 10 кВ, із них 16 — частково.

Без електропостачання залишаються 65 населених пунктів, зокрема 42 — частково.

Обмежено електропостачання для 8 450 абонентів, а загальна недовідпущена потужність становить 4,8 МВт.

В ОВА зазначили, що аварійні бригади працюють у посиленому режимі над відновленням електропостачання.

