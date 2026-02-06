Вікторія Тарасова, редакторка стрічки новин
Через вкриті льодом ЛЕП: на Тернопільщині без світла 65 населених пунктів
Аварійні відключення електроенергії в Тернопільській області 6 лютого зафіксовані в десятках населених пунктів через обледеніння ліній електропередачі.
Про це повідомили в Тернопільській обласній військовій адміністрації.
Аварійне відключення електроенергії в Тернопільській області: що відомо
За даними обласної військової адміністрації, станом на ранок знеструмлено 27 ліній електропередачі напругою 10 кВ, із них 16 — частково.
Без електропостачання залишаються 65 населених пунктів, зокрема 42 — частково.
Обмежено електропостачання для 8 450 абонентів, а загальна недовідпущена потужність становить 4,8 МВт.
В ОВА зазначили, що аварійні бригади працюють у посиленому режимі над відновленням електропостачання.
