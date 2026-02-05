Через удар РФ по Дарницькій ТЕЦ у двох районах Києва виникла складна ситуація з опаленням. Тому, як повідомило Міненерго, будинкам без тепла забезпечують більше світла.

Ситуація з теплом у Києві після атаки на Дарницьку ТЕЦ

Як інформує Міністерство енергетики України в Telegram, найбільш критичною зоною у Києві залишається район, який забезпечувала теплом ТЕЦ-4. За даними міської влади, найближчим часом відновлення теплопостачання там не очікується.

– Тому енергетики прагнуть забезпечити покращені графіки електропостачання. Загалом над відновленням електропостачання в місті сьогодні було задіяно 64 ремонтні бригади, – зазначили у відомстві.

Крім того, у відомстві додали, що триває робота зі встановлення газових когенераційних установок. Очікується запуск нових об’єктів потужністю 9 МВт і 18 МВт найближчим часом.

– Разом із запуском критично важливим питанням залишається забезпечення фізичного захисту цих об’єктів, – наголосили у міністерстві.

До того ж, цього тижня через хаб екстреної енергетичної допомоги в Україну надійде 596 тонн гуманітарного вантажу. Допомога включає:

трансформатори та ізолятори;

генератори;

інше критично важливе обладнання.

Вантаж буде розподілено між енергетичними компаніями, органами місцевої влади та об’єктами критичної інфраструктури по всій країні.

Нагадаємо, що в ніч на 3 лютого РФ завдала масованого удару по Україні. Однією з цілей стала Дарницька ТЕЦ.

Ця станція забезпечувала теплом будинки в Дарницькому та Дніпровському районах Києва, а через атаку її було практично знищено.

Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що на ремонт Дарницької ТЕЦ знадобиться 2 місяці. І це за умови відсутності нових ударів РФ по цій станції.

