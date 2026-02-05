У Києві деякі райони через атаку Дарницької ТЕЦ без опалення, їм забезпечують більше світла – Міненерго
- У частини Києва, яку опаленням забезпечувала Дарницька ТЕЦ, буде більше світла.
- Відомо, що вона від цієї станції залежало опалення двух районів столиці - Дарницького та Дніпровського.
- Наразі енергетики змінюють графіки, аби вирішити проблему з теплопостачанням.
Через удар РФ по Дарницькій ТЕЦ у двох районах Києва виникла складна ситуація з опаленням. Тому, як повідомило Міненерго, будинкам без тепла забезпечують більше світла.
Ситуація з теплом у Києві після атаки на Дарницьку ТЕЦ
Як інформує Міністерство енергетики України в Telegram, найбільш критичною зоною у Києві залишається район, який забезпечувала теплом ТЕЦ-4. За даними міської влади, найближчим часом відновлення теплопостачання там не очікується.
– Тому енергетики прагнуть забезпечити покращені графіки електропостачання. Загалом над відновленням електропостачання в місті сьогодні було задіяно 64 ремонтні бригади, – зазначили у відомстві.
Крім того, у відомстві додали, що триває робота зі встановлення газових когенераційних установок. Очікується запуск нових об’єктів потужністю 9 МВт і 18 МВт найближчим часом.
– Разом із запуском критично важливим питанням залишається забезпечення фізичного захисту цих об’єктів, – наголосили у міністерстві.
До того ж, цього тижня через хаб екстреної енергетичної допомоги в Україну надійде 596 тонн гуманітарного вантажу. Допомога включає:
- трансформатори та ізолятори;
- генератори;
- інше критично важливе обладнання.
Вантаж буде розподілено між енергетичними компаніями, органами місцевої влади та об’єктами критичної інфраструктури по всій країні.
Нагадаємо, що в ніч на 3 лютого РФ завдала масованого удару по Україні. Однією з цілей стала Дарницька ТЕЦ.
Ця станція забезпечувала теплом будинки в Дарницькому та Дніпровському районах Києва, а через атаку її було практично знищено.
Сьогодні, 5 лютого, стало відомо, що на ремонт Дарницької ТЕЦ знадобиться 2 місяці. І це за умови відсутності нових ударів РФ по цій станції.